В Москве курьер-африканец в ярости набросился на прохожего из-за замечания
В московском районе Чертаново курьер-африканец устроил драку. Подробности сообщает портал fishki.net.
Инцидент произошёл после того, как водитель службы доставки попытался проехать по тротуару. Водитель не смог преодолеть шлагбаум и выехал на пешеходную зону. Его автомобиль едва не сбил мужчину.
Когда прохожий сделал замечание, курьер проявил агрессию. Он набросился на мужчину и начал его избивать. Другой свидетель происшествия вмешался в конфликт и остановил драку.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Сургуте, где таксист-мигрант не согласился с просьбой пассажиров выбрать другой путь и устроил конфликт.
