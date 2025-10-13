Достижения.рф

В Москве курьер-африканец в ярости набросился на прохожего из-за замечания

В Москве курьер выехал на тротуар и избил сделавшего ему замечание прохожего
Фото: Istock/spacedrone808

В московском районе Чертаново курьер-африканец устроил драку. Подробности сообщает портал fishki.net.



Инцидент произошёл после того, как водитель службы доставки попытался проехать по тротуару. Водитель не смог преодолеть шлагбаум и выехал на пешеходную зону. Его автомобиль едва не сбил мужчину.

Когда прохожий сделал замечание, курьер проявил агрессию. Он набросился на мужчину и начал его избивать. Другой свидетель происшествия вмешался в конфликт и остановил драку.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Сургуте, где таксист-мигрант не согласился с просьбой пассажиров выбрать другой путь и устроил конфликт.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0