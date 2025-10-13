В Кемерово жильцы запенили дверь квартиры соседей из-за нашествия тараканов
В Кемерово жители многоквартирного дома на улице Космической, 18, радикально решили проблему с нашествием тараканов — они полностью запенили входную дверь в одну из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Как уточняется, квартира, ставшая источником беспокойства, давно пустует и считается бесхозной. Попытки установить владельца ни через полицию, ни через управляющую компанию не увенчались успехом.
По словам жильцов, внутри квартиры расплодились тараканы, которые начали проникать в соседние помещения. После неоднократных жалоб и бездействия со стороны властей, соседи решили самостоятельно перекрыть выход насекомым, заполнив дверной проем монтажной пеной.
