В Кемерово жильцы запенили дверь квартиры соседей из-за нашествия тараканов

Фото: iStock/Arnanzung

В Кемерово жители многоквартирного дома на улице Космической, 18, радикально решили проблему с нашествием тараканов — они полностью запенили входную дверь в одну из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.



Как уточняется, квартира, ставшая источником беспокойства, давно пустует и считается бесхозной. Попытки установить владельца ни через полицию, ни через управляющую компанию не увенчались успехом.

По словам жильцов, внутри квартиры расплодились тараканы, которые начали проникать в соседние помещения. После неоднократных жалоб и бездействия со стороны властей, соседи решили самостоятельно перекрыть выход насекомым, заполнив дверной проем монтажной пеной.

