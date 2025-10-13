В Кемерово жильцы запенили дверь квартиры соседей из-за нашествия тараканов

13 октября 2025, 17:06

Фото: iStock/Arnanzung

В Кемерово жители многоквартирного дома на улице Космической, 18, радикально решили проблему с нашествием тараканов — они полностью запенили входную дверь в одну из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.