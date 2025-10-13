В Ростове-на-Дону военные оставили сумку с оружием во дворе жилого комплекса
В Ростове-на-Дону военные оставили сумку с оружием во дворе жилого комплекса, расположенного в переулке Ахмет Хана Султана. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».
Как оказалось, сумку обнаружили сами военнослужащие рано утром. Они рассказали, что нашли её и ожидали прибытия полиции, из-за чего не смогли выехать в Курск в запланированное время — в восемь утра. Отмечается, что сумка была расстёгнута по бокам, а из её карманов выглядывали два пистолета Макарова.
Военные не стали самостоятельно вскрывать сумку. По прибытии правоохранителей внутри были обнаружены личные вещи, одежда и документы. Анализ записей с видеокамер дома показал, что сумка принадлежала мужчинам в форме, которые и забыли её во дворе жилого комплекса.
Читайте также: