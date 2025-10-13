13 октября 2025, 17:36

Фото: iStock/FabrikaCr

В Ростове-на-Дону военные оставили сумку с оружием во дворе жилого комплекса, расположенного в переулке Ахмет Хана Султана. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».