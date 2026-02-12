В Москве ко Дню всех влюбленных подорожают цветы
Букет из девяти красных роз на 14 февраля в Москве будет стоить порядка четырех тысяч рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По ее словам, в День всех влюбленных особой популярностью пользуются именно красные розы. Также можно рассмотреть мимозы и тюльпаны. Эти цветы обойдутся дешевле.
«Мужчины чаще выбирают крупные колумбийские розы. Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15%. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе четырех тысяч рублей», — отметила Сафронова в беседе с Москвой 24.
Самым бюджетным вариантом станет мимоза. В среднем одна ветка обойдется в 100 рублей. Однако наиболее оптимальным вариантом флорист назвала букет из тюльпанов. Стоимость одного цветка составляет 50-250 рублей в зависимости от сорта. Сафронова добавила, что тюльпаны могут оставаться свежими до недели, главное выбирать зеленоватые бутоны.