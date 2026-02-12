В Москве ко Дню всех влюбленных подорожают цветы

12 февраля 2026, 16:02

Фото: iStock/happy_lark

Букет из девяти красных роз на 14 февраля в Москве будет стоить порядка четырех тысяч рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.





По ее словам, в День всех влюбленных особой популярностью пользуются именно красные розы. Также можно рассмотреть мимозы и тюльпаны. Эти цветы обойдутся дешевле.





«Мужчины чаще выбирают крупные колумбийские розы. Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15%. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе четырех тысяч рублей», — отметила Сафронова в беседе с Москвой 24.