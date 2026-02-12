«Чей подарок дороже — того и надо любить»: В ГД призвали не праздновать 14 февраля
Милонов: День святого Валентина превращает отношения в товарно-денежные связи
День святого Валентина является квинтэссенцией идеологии, «заключённой в привлекательную обёртку» под названием «День всех влюблённых». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее в беседе с «Радио 1» он заявил, что 14 февраля должны отмечать эскортницы. По его словам, этот день не имеет никакого отношения к русской культуре, поэтому смысла его отмечать тоже нет. Депутат считает, что День святого Валентина следует запретить отмечать в школах, а лучше — больше рассказывать о Дне Петра и Февронии, который является национальным праздником.
«Прежде всего, что нас раздражает, это навязывание эротическо-потребительского отношения к чувствам человека, превращение любви в товарно-денежные связи. Чей подарок дороже — того и надо любить, пока не подарят что-то подороже», — подчеркнул Милонов в разговоре с RT.
Он добавил, что ни в школах, ни в вузах не должно быть намека на принуждение к празднованию 14 февраля. В наказание необходимо применять статью УК о развращении несовершеннолетних.
«Это будет демонстрация неспособности защититься от чужой культуры, в которой, стоит сказать, нас никто и не ждёт», — заключил Милонов.