В Москве контролируют ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль инцидент с жительницей столицы, которая на поводке привела дочь-квадробера в кальянную. Об этом омбудсмен сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее по Telegram-каналам распространилось видео, на котором посетительница одной из столичных кальянных сидит за столом, а рядом с ней на полу, привязанная поводком, ползает её дочь-квадробер. На девочке была маска кошки, она мяукала, ползала по полу, пыталась играться с посетителями и персоналом заведения. В это время её мама спокойно наслаждалась вечером.
Ярославская отметила, что следит за этой историей. Ведутся работы по принятию необходимых мер.
В настоящее время омбудсмен ожидает сведений от силовых ведомств.
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Ярославская отметила, что следит за этой историей. Ведутся работы по принятию необходимых мер.
В настоящее время омбудсмен ожидает сведений от силовых ведомств.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова