В Москве массовый рейд мигрантов попал на видео

18 июля 2025, 14:52

На юго-западе Москвы около ста мигрантов выстроили в строй во время рейда

Фото: Istock/Junaid Peer

На юго-западе Москвы провели массовый рейд по выявлению нарушений миграционных правил. Ход мероприятия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».