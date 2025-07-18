В Москве массовый рейд мигрантов попал на видео
На юго-западе Москвы провели массовый рейд по выявлению нарушений миграционных правил. Ход мероприятия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На предоставленных кадрах около ста ценных иностранных специалистов стоят перед силовиками. Некоторых из них увозят в автозаках. Рейды проводились в хостелах, кафе и торговых центрах.
В ходе мероприятия представители правоохранительных органов задержали мигрантов с проблемами в документах. Часть приезжих доставили в отделы полиции для проверки личности. Помимо этого, силовики провели беседы с руководством заведений, где были обнаружены нелегальные работники. Целью разговоров было предотвращение дальнейших нарушений.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в ходе проведённых рейдов было выявлено множество нарушений миграционного законодательства. Информации об итогах мероприятия ещё нет.
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