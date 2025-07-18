В московском ТЦ гости детского центра подрались с полицией из-за курения
В столичном ТЦ «Авиапарк» день рождения ребенка закончился потасовкой с полицией. Компания, отмечавшая праздник в детском центре попыталась покурить в помещении, однако этому воспрепятствовала администрация, вызвав полицию.
Как сообщает телеграм-канал «112», прибывшие сотрудники предложили компании проехать в отдел для составления протокола, однако те оказали сопротивление. В ходе 20-минутной потасовки полицейские применили перцовый спрей и вызвали подкрепление.
Задержанным грозит преследование за насилие в отношении представителей власти, хотя сами они утверждают, что действовали в рамках самообороны.
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