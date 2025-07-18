В московском ТЦ гости детского центра подрались с полицией из-за курения

18 июля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/blinow61

В столичном ТЦ «Авиапарк» день рождения ребенка закончился потасовкой с полицией. Компания, отмечавшая праздник в детском центре попыталась покурить в помещении, однако этому воспрепятствовала администрация, вызвав полицию.