Украинцы пытаются въехать в Россию по купленным у релокантов паспортам
Mash: украинцы пытаются въехать в Россию по переделанным паспортам релокантов
Украинцы покупают у релокантов паспорта, вклеивают свои фотографии и пытаются въехать в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Граждане Украины покупают документы у самих релокантов или в даркнете за 100-200 тыс. рублей. Приобретенные паспорта не сразу попадают в базу как утраченные, что затрудняет их выявление.
Согласно данным Mash, пограничники уже получили указания усилить контроль. Особое внимание призывают обращать на лиц, пересекающих сухопутные границы с Грузией или Казахстаном.
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