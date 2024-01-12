В Москве мужчину с гипсом на ноге не пустили в самолет

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Мужчину с гипсом на ноге решили снять с рейса в столичном аэропорту Внуково, но потом посадили в Шереметьево.
Портал TourDom сообщает, что 20-летний мужчина с сопровождающим должен был вылететь из Москвы в Саратов, где его должны были прооперировать.
Пассажиры зарегистрировались и прошли досмотр, но в посадке россиянину было отказано из-за гипса. Сотрудники популярного лоукостера сказали, что мужчина якобы не сможет подняться по трапу. О таких деталях предупреждать авиакомпанию заблаговременно.
Пассажиры все-таки смогли улететь в Саратов в этот же день. Они купили билеты на другой самолет этого же лоукостера, вылетавшего из Шереметьево.
Там у представителей авиаперевозчика не было вопросов к мужчине. Мужчину прилетел в Саратов, где его госпитализировали перед операцией.
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Пассажиры зарегистрировались и прошли досмотр, но в посадке россиянину было отказано из-за гипса. Сотрудники популярного лоукостера сказали, что мужчина якобы не сможет подняться по трапу. О таких деталях предупреждать авиакомпанию заблаговременно.
Там у представителей авиаперевозчика не было вопросов к мужчине. Мужчину прилетел в Саратов, где его госпитализировали перед операцией.
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Мария Фирсова