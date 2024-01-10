Женщина родила в самолете во время полета в Душанбе и получила 55 тысяч рублей.

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После того как самолет набрал высоту, одна из пассажирок начала кричать., у нее отошли воды. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Уточняется, что одна из бортпроводниц в прошлом работала медиком, и одна из пассажирок была действующей медсестрой. Женщины оперативно среагировали, положили рожавшую в необходимое положение и подготовили набор для родов.
При этом, процедура прошла успешно. Мама и ребенок после приземления направились в больницу. Пассажиры рейса собрали новорожденной девочке, которое составило 55 тысяч рублей.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что женищна родила ребенка в метро. По данным Дептранса, новорождённая появилась на свет вечером 9 января прямо на станции столичного метрополитена «Нагатинская».
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Дана Игумнова