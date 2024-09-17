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В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов

17 сентября 2024, 09:48
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В Подмосковном Красногорске будет построена вторая очередь в жилом комплексе «Аникеевский». Проект включает два 14-этажных жилых здания, детский сад на 122 места и коммерческую инфраструктуру. Девелопер ГК «Гранель» получила разрешение на строительство, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь зданий составляет более 60 тысяч квадратных метров. Корпуса №1.1 и 1.2 рассчитаны на 1092 квартиры. Застройщик предлагает варианты с отделкой и без неё. В проекте представлены различные типы квартир, включая студии и четырёхкомнатные, а также квартиры евроформата с объединённой кухней-гостиной. Во дворе будут оборудованы детские и спортивные площадки.

В корпусе 1.2 разместится детский сад для 122 детей от 2 до 7 лет. В саду предусмотрены пять групп, кружки, учебные помещения, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет и пищеблок. Застройщик обеспечит дошкольное учреждение всем необходимым для развития детей.



В первой очереди строятся корпуса высотой от 4 до 7 этажей, три из которых уже введены в эксплуатацию. В процессе строительства находятся детский сад на 315 мест и детские и взрослые поликлиники на 60 и 70 посещений в смену соответственно.

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#подмосковные стройки
Загруженность дорог Подмосковья утром 17 сентября оставила пять баллов
17 сентября 2024, 10:16

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 сентября, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону столицы затруднён на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Калужское, Ленинградское, Энтузиастов, Носовихинское, Волоколамское, Косинское, Каширское, Варшавское, Пятницкое, Ярославское, Минское, Рязанское, Боровское, Рублёво-Успенское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован один миллион машин, что совпадает со средними показателями прошлого месяца.

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#подмосковье
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В Московской области за первую неделю собрано свыше семи тонн органических отходов
17 сентября 2024, 09:34

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области проходит экологическая акция по сбору излишков яблок и бахчевых культур. Жители региона активно участвуют в акции, и только за первую неделю было собрано более 7 тонн урожая, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» началась 9 сентября в 44 городских округах региона. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области установило более 77 брендированных контейнеров для сбора сезонных отходов.

Наибольшей популярностью акция пользуется среди жителей Ленинского городского округа. Местные садоводы сдали более пятидесяти килограммов яблок и бахчевых.

«Хорошая и нужная акция. В сезон, когда урожай удался, не знаешь, куда применить его избытки. И соседям раздашь, и заготовки приготовишь, а остатки все равно девать некуда. Все портится, очень жалко. Об акции узнали из социальных сетей. Теперь наши яблоки получат вторую жизнь и пойдут на корм для животных», — рассказал участник акции Александр Ульянов.

До 22 сентября каждый житель региона может присоединиться к проекту. Непроданные продукты можно сдать в специальные пункты приёма, расположенные возле торговых точек, например, рядом с рынками и торговыми рядами, а также в садовых товариществах.

Точки сбора отходов указаны на интерактивной карте.

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#подмосковье
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В Москве начали эксперимент с динамическим тарифом на парковку
17 сентября 2024, 09:01

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

В центре Москвы появилась возможность припарковать автомобиль бесплатно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Это стало возможным благодаря внедрению динамического тарифа на парковку в рамках пилотного проекта. Теперь стоимость стоянки будет зависеть от загруженности конкретного участка, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Справедливо устанавливать тариф в зависимости от занятости машино-мест: если парковка свободна, она может быть даже бесплатной, а с увеличением загруженности цена будет расти. Мы приглашаем автомобилистов участвовать в тестировании», – добавил вице-мэр.

Если свободных мест нет или их очень мало, цена останется стандартной. Однако по мере освобождения мест стоимость будет снижаться, вплоть до 0 рублей. Пилотный проект пройдет до конца сентября на улице Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

Заявки на участие и подробную информацию можно найти на сайте московского паркинга. Для остальных водителей стоимость парковки останется прежней.

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#москва
#автомобиль
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Экономист Потрясева назвала лучшее время для покупки новогодних подарков
Экономист Потрясева: покупайте новогодние подарки в сезон осенних распродаж
17 сентября 2024, 06:00

Фото: istock/Liubomyr Vorona

Преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева рекомендовала россиянам приобретать новогодние подарки во время осенних распродаж. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что это поможет избежать задержек с доставкой и сэкономить.
По словам Потрясаевой, к концу ноября и началу декабря маркетплейсы и интернет-магазины перегружаются заказами, что приводит к срывам сроков доставки.

«Если затянуть с покупкой до последнего момента, товар может не прийти вовремя», — подчеркнула экономист.
Потрясаева также отметила, что на небольшие символические подарки, такие как календари или новогодний чай, скидки появятся только после праздников. Для тех, кто встретится с коллегами или друзьями после Нового года, выгодно приобретать такие товары в январе, когда начнутся распродажи.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары. Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.

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Эксперт объяснила причины стремительного роста заболеваемости половыми инфекциями
17 сентября 2024, 03:20

Фото: istock/Di_Studio

Несмотря на доступность информации и возможность обсуждать вопросы интимного здоровья, количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), продолжает стремительно расти.
Об этом сообщила эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн в интервью изданию Glamour.

По словам Данн, одной из основных проблем является устойчивость новых штаммов ИППП к антибиотикам, что делает их лечение более сложным. Кроме того, инфекциями заражаются не только молодые люди.

«Хотя большинство случаев диагностируют у людей в возрасте 15-24 лет, мы также наблюдаем рост числа заражений среди людей в возрасте 50-70 лет», — отметила она.
Данн назвала главной причиной роста заболеваемости неадекватное половое воспитание в школах и недостаток осведомленности о мерах защиты. Многие люди испытывают стыд при обсуждении своего сексуального здоровья с партнерами и не говорят о средствах контрацепции.
Эксперт подчеркнула, что ответственный подход к здоровью может снизить риски заражения.

«Регулярные медицинские осмотры, соблюдение гигиены, доверительные отношения с партнером и безопасный секс — это главные меры профилактики», — отметила Данн.

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#эксперт
#лечение
#отношения
#люди
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Неопалимая Купина 17 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать на Луков день
Православные 14 сентября отмечают день Иконы Богородицы «Неопалимая Купина»
17 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/arcady_31

Во вторник, 17 сентября 2024 года, православные празднуют день Иконы Богородицы «Неопалимая Купина». В народе этот праздник называли Луков день. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях Лукова дня, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Неопалимая Купина: история

Фото: iStock/Iurii Kuzo

Образ Неопалимой Купины, который дословно переводится как «несгораемый куст» появился в христианской культуре еще в древние времена. Этот куст, согласно писанию, видел Моисей. Считается, что купина таким образом знаменовала непорочное зачатие Иисуса Христа.

Изначально «Неопалимая Купина» так и изображалась в виде пылающего куста, внутри которого находился образ Богородицы, перед которым преклонял колени пророк Моисей. Позже, в XVI веке, сложился более сложный образ, наполненный символами и аллегориями: восьмиугольная звезда, в центре которой изображены Богоматерь и Младенец-Христос.

В центре иконы изображается Богородица с Младенцем, держащая в руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами: Гору из книги Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и прочие. Вокруг звезды размещены сцены из Ветхого Завета: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иессеево.

Легенды о чудесах, связанных с этой иконой, не сохранили историю ее появления; в русской иконописи она известна с середины XVI века. Икона «Неопалимая Купина» почитается как защитница от пожаров.

Луков день: традиции

Фото: iStock/YelenaYemchuk

На Руси в это время начинали выкапывать лук, отсюда и народное название – Луков день. Также в этот день предки особенно опасались огня. Разговаривая у очага или зажженной свечи, старались говорить тихо, чтобы не привлечь беду. У пламени не спорили и не выясняли отношения, так как, по старинным поверьям, это могло привести к пожару.

В качестве оберега для дома и хозяйственных построек использовали икону «Неопалимая Купина». Считалось, что помимо защиты от огня, она оберегала домашний скот от различных болезней. Поэтому освящение двора с ее помощью считалось важным делом в каждом селе. Обычно его проводили 17 сентября.

В этот день также обходили сеновалы и несколько раз прокалывали их вилами, чтобы разогнать нечистую силу, которая, по поверью, пряталась в стогах сена.

Некоторые женщины в Луков день проводили обряд, чтобы избавиться от соперницы. Для возвращения мужа в семью заговаривали луковицу, разрезали ее пополам и либо закапывали под гнилым деревом, либо бросали в огонь.

Кроме того, 17 сентября по всему дому развешивали связки лука, чтобы отгонять нечистую силу.

Что можно делать 17 сентября

Фото: iStock/bhofack2

На Руси в Луков день обязательно старались съесть хотя бы небольшой кусочек этого овоща. Лук добавляли в супы, подавали к мясу, использовали как начинку для пирогов или ели просто так.

О целебных свойствах лука люди знали еще с давних пор, но приписывали ему и магическую силу. Считалось, что лук способен защитить человека и его дом от болезней и злых духов.

Верующие в этот день шли в церковь, где молились перед иконой «Неопалимая Купина», прося защиты от пожаров и несчастий в доме.

17 сентября почти нет ограничений на различные виды труда. Можно заниматься делами в саду или огороде, идти на работу или затеять домашнюю уборку.

Что нельзя делать 17 сентября

Фото: iStock/TonyFuse

Считалось, что в этот день огонь становился особенно опасным и обретал магические свойства, потому предки старались относиться к нему с большой осторожностью. Запрещали ругаться возле огня и сквернословить, чтобы не навлечь беду.

Не рекомендовали в Луков день игнорировать народные приметы, которые предсказывали пожар. К примеру, плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также скачущего по деревне зайца или летящую кукушку. Говорили, что пожарную бочку с водой нельзя заранее готовить, ведь так вы искушаете высшие силы.

По другим поверьям, Луков день — плохой момент, чтобы отправляться в лес и на природу. Предки верили, что в это время там просыпается Леший, который утаскивает путников в края, откуда нельзя вернуться.

Народные приметы о погоде 17 сентября

Фото: iStock/Mr_Twister

  • если на Луков день наткнешься на большой муравейник — зима будет холодной;
  • весь день льет дождь — осень придет сухая;
  • если после дождя земля сохнет быстрее, чем обычно — жди непогоды;
  • ветер дует с юга — скоро станет еще теплее;
  • закат ярко-красного цвета — завтра будет ветрено.

Именины 17 сентября

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 17 сентября, раньше выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Александр;
  • Алена;
  • Василий;
  • Григорий;
  • Елена;
  • Иван;
  • Илона;
  • Митрофан;
  • Михаил;
  • Моисей;
  • Николай;
  • Юлиан.

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В Госдуме объяснили, для чего увеличили численность ВС РФ
Колесник: увеличение Путиным численности ВС РФ связано с растущими вызовами
16 сентября 2024, 23:14

Фото: istockphoto/zim286

Увеличение президентом России Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ связано с растущими вызовами перед страной, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац». По его словам, норма, которая была установлена до этого, соответствовала мирному времени.
«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. Война – дело счётное: сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации. Штатные вооружённые силы укомплектованы по нормам мирного времени», — пояснил Колесник.
Депутат добавил, что численность ВС РФ увеличили до 2 млн 389 тысяч для того, чтобы у России была современная контрактная армия, такое решение принималось исходя из опыта СВО, операций ВМФ и в Сирии.

Напомним, указ президента об увеличении численности ВС РФ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

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Психолог Наумова озвучила самые важные критерии успешного брака
16 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары.
«Нужно ориентироваться на такие факторы, как есть ли любовь, есть ли сильное чувство, есть ли уважение и есть ли у людей общие ценности, одинаково ли они мыслят на счёт тех или иных вопросов. И тогда уже вне зависимости от возраста больше шансов, что у этой пары получится создать надёжные отношения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.

Ранее клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» комментировала предложение о введении обязательного похода на консультации психолога перед разводом и заявляла, что семейная терапия не является панацеей.

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#любовь
#брак
#отношения
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Собянин: в новые квартиры по реновации в 11 домах переедут еще 6 тысяч человек
16 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В Москве под заселение людей по программе реновации в новые квартиры переедут еще более 6 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, для этих целей под программу передали 11 новостроек.
«В сентябре по всему городу передаем под заселение 11 новостроек. Программа реновации набрала хороший ход - в новые квартиры переедут больше 6 тыс. москвичей», — написал градоначальник.
Собянин добавил, что один из ЖК возвели в Электролитном проезде Нагорного района — дом на 318 квартир с современной отделкой, застекленными балконами, лоджиями и подземной парковкой.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Отмечалось, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.

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