В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Подмосковном Красногорске будет построена вторая очередь в жилом комплексе «Аникеевский». Проект включает два 14-этажных жилых здания, детский сад на 122 места и коммерческую инфраструктуру. Девелопер ГК «Гранель» получила разрешение на строительство, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова