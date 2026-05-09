Глава ГУ МВД Подмосковья Пауков поздравил ветеранов и коллег с Днём Победы

09 мая 2026, 10:14

Начальник подмосковного главка МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков поздравил ветеранов и коллег с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Пауков заявил, что на примере стойкости и мужества героев, спасших Отечество и весь мир от фашизма, в МВД воспитывают молодое поколение сотрудников — стражей правопорядка.





«День Победы — светлый праздник, дорогой и близкий сердцу каждого россиянина. Разделяя общие чувства радости за победу и гордости за нашу Родину, мы преисполнены благодарностью отцам и дедам, совершившим всенародный подвиг. Низкий поклон тем, кто ковал победу на фронте и в тылу, кто в послевоенные годы самоотверженно нес нелегкую службу в органах внутренних дел», — сказал Виктор Пауков.