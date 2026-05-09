В Красногорске высадили «Сад памяти» в Яблоневом сквере

09 мая 2026, 09:18

8 мая, в канун Дня Победы, в Яблоневом сквере Красногорска состоялась патриотическая акция «Сад памяти». В этом мероприятии участвовали горожане, ветераны, военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции, члены партии «Единая Россия», а также молодёжь и общественные деятели.







Во время акции участники высадили свыше 120 молодых яблонь, благодаря чему в сквере появилась новая аллея, символизирующая память и наследие предков. Аллею украсили Георгиевской лентой, что подчеркнуло связь с традициями доблести и героизма. Каждое посаженное дерево стало знаком признательности и памяти о тех, кто пожертвовал жизнью ради своей Родины. Организаторы и участники мероприятия подчеркнули, что подобные инициативы способствуют укреплению связи между поколениями и сохранению исторической памяти о подвигах предков.



Глава городского округа Красногорск, Дмитрий Владимирович Волков, выразил благодарность всем, кто принял участие в акции. Он отметил важность совместной работы для сохранения памяти о героических страницах истории страны и пожелал жителям мира, тепла и благополучия. Теперь яблоневый сквер станет особенным местом в городе, где память о подвигах предков оживает под сенью высаженных деревьев.