Песков рассказал о выступлениях Путина на 9 Мая

09 мая 2026, 08:34

Песков: речь Путина на 9 Мая ежегодно масштабная

Президент России Владимир Путин ежегодно выступает 9 мая с масштабной речью. Об этом пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.





9 мая президент Путин выступит с традиционным обращением к гражданам в честь Дня Победы.





«Она каждый раз масштабная», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.