Песков рассказал о выступлениях Путина на 9 Мая

Песков: речь Путина на 9 Мая ежегодно масштабная
Президент России Владимир Путин ежегодно выступает 9 мая с масштабной речью. Об этом пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.
9 мая президент Путин выступит с традиционным обращением к гражданам в честь Дня Победы.
«Она каждый раз масштабная», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
Ранее на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о планах Владимира Путина на 9 мая. В нынешнем году Кремль не рассылал специальных приглашений на торжественные мероприятия. Тем не менее, некоторые иностранные лидеры изъявили желание присутствовать на празднике.
Ожидается, что среди гостей будут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также группа руководителей республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном и бывшим главой Милорадом Додиком. Кроме того, в Москву прибудут председатель правительства Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. После праздничных мероприятий у Путина запланированы двусторонние встречи с прибывшими лидерами, добавил Ушаков.