В Москве на новогодних мероприятиях не включат песни артистов-участников «голой» вечеринки

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В Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявска, Глюкоза, Дмитрий Билан и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Также сообщается, что в парковых новогодних программах не будут включать композиции на иностранном языке.
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