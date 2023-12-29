В Москве на новогодних мероприятиях не включат песни артистов-участников «голой» вечеринки

В Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявска, Глюкоза, Дмитрий Билан и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».