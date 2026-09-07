В Москве на текущей неделе ожидается до +26 °C

07 сентября 2026, 12:53

Синоптик Шувалов: в середине недели в Москву вернется теплая погода

Фото: iStock/puflic_senior

В начале недели в столичном регионе будет прохладно, однако уже с 9 сентября столбики термометров поползут вверх, и выглянет солнце. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, в понедельник и вторник ожидается прохладная погода. Днём будет всего до +12…+14 °C, а ночью — около +4…+9 °C. Пройдут кратковременные дожди.





«Характер погоды изменится в среду, 9 сентября, поскольку циклон уйдет на северо-восток. На его место придет гребень антициклона. Ночью сохранится прохлада, термометры покажут около +3…+8 °C, но днем станет заметно теплее — до +16…+19 °C. Будет очень много солнца», — отметил Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Со среды, 9 сентября, под влиянием гребня антициклона воздух будет прогреваться до +21 °C. В четверг ожидаем солнечную погоду и +21…+26 °C. В пятницу — +19…+24 °C», — уточнил эксперт.