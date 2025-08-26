В Москве на ВДНХ пройдёт первый в истории парад королевских корги
30 августа на территории ВДНХ в Москве состоится парад королевских корги. Мероприятие, в котором планируется участие до 200 собак, пройдёт впервые. Об этом сообщает ВДНХ Афиша.
Тематикой парада объявлены советские мультфильмы, а также летние мотивы и позитивная атмосфера. Шествие начнётся в 12:00 от арки Главного входа и направится в Узбекский парк. В программе запланированы различные активности: в 13:00 — соревнования по прохождению полосы препятствий, а в 13:30 — корги-гонки.
По итогам каждого этапа жюри определит трёх победителей. В 14:30 состоится торжественное награждение. Завершится мероприятие вручением подарков всем зарегистрированным участникам в фудхолле «Дом Российской Кухни».
Для участия необходима регистрация на сайте. Все мероприятия бесплатны, но количество участников ограничено. При себе необходимо иметь ветеринарный паспорт собаки и поводок.
