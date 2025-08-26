В Москве на ВДНХ пройдёт первый в истории парад королевских корги

26 августа 2025, 18:02

На ВДНХ анонсировали масштабный парад корги

Фото: Istock/Ирина Мещерякова

30 августа на территории ВДНХ в Москве состоится парад королевских корги. Мероприятие, в котором планируется участие до 200 собак, пройдёт впервые. Об этом сообщает ВДНХ Афиша.