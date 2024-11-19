В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом «На-На» Левкиным

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом сообщает ТАСС.
Проститься с артистом в большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Уточняется, что церемония продлится до 13:00 мск.
Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» стало онкологическое заболевание. У Левкина был рак лимфатической системы.
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Екатерина Коршунова