В Москве начали эксперимент с динамическим тарифом на парковку

Во вторник, 17 сентября 2024 года, православные празднуют день Иконы Богородицы «Неопалимая Купина». В народе этот праздник называли Луков день. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.