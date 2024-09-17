В Москве начали эксперимент с динамическим тарифом на парковку

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В центре Москвы появилась возможность припарковать автомобиль бесплатно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Это стало возможным благодаря внедрению динамического тарифа на парковку в рамках пилотного проекта. Теперь стоимость стоянки будет зависеть от загруженности конкретного участка, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Если свободных мест нет или их очень мало, цена останется стандартной. Однако по мере освобождения мест стоимость будет снижаться, вплоть до 0 рублей. Пилотный проект пройдет до конца сентября на улице Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.
Заявки на участие и подробную информацию можно найти на сайте московского паркинга. Для остальных водителей стоимость парковки останется прежней.
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«Справедливо устанавливать тариф в зависимости от занятости машино-мест: если парковка свободна, она может быть даже бесплатной, а с увеличением загруженности цена будет расти. Мы приглашаем автомобилистов участвовать в тестировании», – добавил вице-мэр.
Если свободных мест нет или их очень мало, цена останется стандартной. Однако по мере освобождения мест стоимость будет снижаться, вплоть до 0 рублей. Пилотный проект пройдет до конца сентября на улице Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.
Заявки на участие и подробную информацию можно найти на сайте московского паркинга. Для остальных водителей стоимость парковки останется прежней.
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Анастасия Хохлова