Фото: Россотрудничество РФ
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента России, сообщает РИА Новости.
С первых минут на сайте elec.mos.ru заметно высокое число желающих протестировать систему, которая уже работает в режиме электронной очереди, отмечает агентство.
Тестирование будет продолжаться до 14:00, при этом получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени, но участник, открывший его в последний момент, сможет отдать свой голос до 14:15.
Этот короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на системы и провести стресс-тест.
Участникам тестового голосования предлагается ответить на вопрос о тополях в Москве: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Они могут выбрать один из трех вариантов ответа: вырубать тополя и высаживать другие деревья; не вырубать тополя; оставить решение за специалистами.
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Тестирование будет продолжаться до 14:00, при этом получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени, но участник, открывший его в последний момент, сможет отдать свой голос до 14:15.
Участникам тестового голосования предлагается ответить на вопрос о тополях в Москве: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Они могут выбрать один из трех вариантов ответа: вырубать тополя и высаживать другие деревья; не вырубать тополя; оставить решение за специалистами.
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Артем Кузьмин