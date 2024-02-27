В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента

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Первый день предварительного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области завершился успешно, сообщила председатель избирательной комиссии Марина Захарова.
«Мы успешно завершили первый этап предварительного голосования в Херсонской области. Хочу еще раз напомнить, что это предварительное голосование предоставлено для наших избирателей, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах», — цитирует Захарову РИА Новости.Первый период предварительного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024 года, второй период — с 1 по 3 марта 2024 года.
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