Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России

Фото: Россотрудничество РФ
25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента в отдалённых, труднодоступных местностях и на судах, которые в день голосования будут в плавании, сообщает Центризбирком. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.
Члены избиркомов посетят метеостанции, полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Они будут передвигаться на вертолетах, снегоходах и на собачьих упряжках.
В 2018 году до срока на выборах президента проголосовали около 180 тыс. человек из труднодоступных и отдалённых местностей (0,25%) и около 31 тыс. избирателей на судах, находящихся в плавании (0,04%).
Центризбирком России зарегистрировал четырёх кандидатов на выборах президента 2024 года: самовыдвиженца Владимира Путина, Владислава Даванкова от «Новых людей», Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР.
Следует отметить, что в этом году досрочное голосование началось раньше, чем в предыдущие выборы. Это связано с тем, что в 2024 году выборы президента совпадают с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Также стоит отметить, что в этом году впервые в истории выборов президента в России будет использоваться электронное голосование. Оно будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.
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В 2018 году до срока на выборах президента проголосовали около 180 тыс. человек из труднодоступных и отдалённых местностей (0,25%) и около 31 тыс. избирателей на судах, находящихся в плавании (0,04%).
Следует отметить, что в этом году досрочное голосование началось раньше, чем в предыдущие выборы. Это связано с тем, что в 2024 году выборы президента совпадают с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Также стоит отметить, что в этом году впервые в истории выборов президента в России будет использоваться электронное голосование. Оно будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.
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Сергей Калугин