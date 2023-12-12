В Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Бабушкинский райсуд Москвы начал рассматривать втрое уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом информирует «Коммерсантъ».
Совместно с бывшим губернатором фигурантами дела стали девять предполагаемых сообщников. Шестерых из них пришлось этапировать из следственного изолятора в Хабаровске в Москву, поскольку из-за семичасовой разницы во времени они не могли принимать участие в слушаниях по видеосвязи. Их разместили в столичном изоляторе «Медведь», Фургал содержится в СИЗО «Лефортово».
Кроме руководства ОПГ Фургалу вменяют злоупотребление полномочиями, незаконную предпринимательская деятельность, мошенничество в особо крупном размере, а также легализацию доходов с преступности.
По версии следствия, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года с помощью махинаций украл из МСП Банка более двух 2 млрд рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего легализовал их.
Читайте также:
Аналитик Афанасьева рассказала, как легко накопить деньги при небольшом доходе
14-летний индиец снял эротическое видео с женой брата, которое одобрили родители
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
Алина Юрчак