Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Вирусолог Викулов: в России возможны лишь единичные завозные случаи оспы обезьян
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что Россия не столкнётся с распространением оспы обезьян.
В беседе с «NEWS.ru» Викулов сообщил, что возможны лишь единичные завозные случаи инфекции.
«Это заболевание и его возбудитель не характеризуются эпидемическим или пандемическим распространением, чтобы так сильно волноваться или думать о том, что будет дальнейшее распространение. Оно передаётся преимущественно при тесном контакте, и вероятность распространения стремится к нулю, потому как в нашей стране есть эпидемиологическая служба», — заявил эксперт.Специалист отметил роль российского ведомства, которое имеет опыт работы с подобными инфекциями. Служба готова оперативно локализовать возможные завозные случаи.
