Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян

01 февраля 2026, 12:33

Вирусолог Викулов: в России возможны лишь единичные завозные случаи оспы обезьян

Фото: Istock/Diy13

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что Россия не столкнётся с распространением оспы обезьян.





В беседе с «NEWS.ru» Викулов сообщил, что возможны лишь единичные завозные случаи инфекции.

«Это заболевание и его возбудитель не характеризуются эпидемическим или пандемическим распространением, чтобы так сильно волноваться или думать о том, что будет дальнейшее распространение. Оно передаётся преимущественно при тесном контакте, и вероятность распространения стремится к нулю, потому как в нашей стране есть эпидемиологическая служба», — заявил эксперт.