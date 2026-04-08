В России стартует II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена»

В России стартует международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена», который будет посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в оргкомитете акции, которая проходит при поддержке МИД РФ, Минобороны России, МЧС России, а также при содействии Минкультуры России.
Мероприятие состоится под специально созданную композицию «Памятный вальс» композитора Елены Максимовой. В проекте примут участие профессиональные коллективы, такие как Центральный военный оркестр Минобороны и Большой детский хор.
Флешмоб охватит все 89 регионов России и заручится поддержкой соотечественников за рубежом. Ожидается, что в нем примут участие несколько сотен тысяч человек, включая курсантов, военнослужащих, представителей органов власти и общественных организаций.
Проект продолжится в 2026 году серией концертов «Мой герой — моя память», кульминацией которых станет гала-концерт с участием ведущих артистов и творческих коллективов.
