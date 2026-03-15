В Татарстане двое в легковушке погибли после удара о разворачивающийся КАМАЗ
В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Госавтоинспекция республики информирует о гибели двух человек.
Авария случилась 15 марта. По предварительным сведениям, водитель KIA двигался по дороге, когда грузовой автомобиль КАМАЗ начал манёвр разворота. Легковушка врезалась в грузовик.
В результате сильного удара шофёр и пассажир легковой машины скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все детали произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и устанавливают точные причины столкновения. Проверка по факту ДТП продолжается.
Ранее в Москве грузовик сбил подростка после столкновения с другим большегрузом.
Читайте также: