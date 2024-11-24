Раскрыта одна из главных тайн Христа

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Археологи университета Ла Сапиенца сделали два важных открытия во время своих исследований Храма Гроба Господня в Иерусалиме, передает РИА Новости.
Первое открытие показало, что в древности данный исследуемый участок был занят огромным карьером. Доказательства этого включают глубокие разрезы в скале и останки необработанных камней.
Археологи также обнаружили аккуратно выполненное каменное плато и остатки римского святилища, которое стало вторым открытием. Уточняется, что оно не имеет отношения к христианству — плато оказалось языческим.
Ранее сообщалось, что ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Археологи также обнаружили аккуратно выполненное каменное плато и остатки римского святилища, которое стало вторым открытием. Уточняется, что оно не имеет отношения к христианству — плато оказалось языческим.
Ранее сообщалось, что ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова