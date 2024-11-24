Раскрыта одна из главных тайн Христа

В Дубне в субботу специалисты МБУ «ЖКУ» приступили к устранению последствий циклона «Каэтано», который сформировал устойчивый снежный покров в городе. В настоящее время они ведут расчистку улиц и дворов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.