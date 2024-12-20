В Подмосковье выполнили губернаторскую программу газификации на 2024 год

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Губернаторская программа газификации на 2024 год охватила 77 населённых пунктов Московской области. Специалисты Мособлгаза полностью завершили её, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«Благодаря реализации этой программы Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по уровню газификации в России. Сегодня этот показатель составляет 98,3%. Мы стремимся обеспечить доступ к газу как можно большего количества населённых пунктов, включая самые отдалённые. Ведь газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Помимо губернаторской программы, в регионе также реализуется президентский проект социальной газификации. Он предполагает бесплатное для жителей подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах. В уходящем году газ по программе пришёл в дома 33 тыс. жителей области.
Кроме того, в этом году в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населённых пунктов. Это значит, что владельцы расположенных в СНТ участков смогут стать участниками программы догазификации.
Сегодня в Подмосковье утверждены планы-графики газификации СНТ на 2025-2030 годы. Всего в программу вошли 956 СНТ.
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Лора Луганская