В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. Данные следуют из прогностической карты на сайте учреждения.
Сообщается, что предупреждение о крайне низкой температуре будет действовать с 23.00 субботы,13 января до 10.00 воскресенья,14 января. По информации источника, из-за гололедицы по Москве и Подмосковью действует желтый уровень погодной опасности.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что такого «яростного начала января» не было с 1987 года.
Напомним, оранжевый уровень погодной опасности является предпоследним в «цветной» шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что такого «яростного начала января» не было с 1987 года.
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Екатерина Коршунова