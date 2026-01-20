В Москве осудили участников покушения на экс-сотрудника СБУ

20 января 2026, 17:33

Участников покушения на Прозорова осудили в Москве на 24 и 26 лет колонии

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Москве осудили двух фигурантов дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, чей автомобиль подорвали 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.