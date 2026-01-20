В Москве осудили участников покушения на экс-сотрудника СБУ
В Москве осудили двух фигурантов дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, чей автомобиль подорвали 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Гражданин Молдавии Иван Паскарь* получил 24 года лишения свободы, а россиянин Владимир Головченко* — 26 лет. Одну часть сроков они проведут в тюрьмах, другую — в колониях строгого режима.
Суд установил, что они совершили преступления террористической направленности, связанные с изготовлением и подрывом взрывного устройства. Паскарь*, по версии следствия, доставил в Россию компоненты бомбы. Головченко* полностью признал свою вину.
Помимо основных сроков, обоим назначили штрафы и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения. Адвокаты осужденных заявили о намерении обжаловать приговор.
Читайте также: