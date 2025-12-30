СБУ не нашла фото Киркорова для карточки в базе розыска
Служба безопасности Украины до сих пор не добавила фото артиста из России Филиппа Киркорова в базу розыска, хотя он числится там еще с конца октября. Об этом стало известно РИА Новости.
Отдельно отмечается, что имя и отчество певца написаны с ошибками. В отличие от других артистов, в его карточке фотография отсутствует уже полтора месяца.
Два месяца назад офис генпрокурора Украины сообщил, что Киркорова заочно объявили в розыск. Его обвинили в нарушении порядка въезда на новые территории России якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины».
Карточку выложили в общий доступ в базе розыска в середине декабря, хотя данные в нее внесли 30 октября. Сам певец ранее прокомментировал ситуацию, предположив, что СБУ просто решила «пошуметь» на его громком имени.
Читайте также: