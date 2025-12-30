СБУ не нашла фото Киркорова для карточки в базе розыска

30 декабря 2025, 12:20

СБУ за полтора месяца не добавила в базу розыска фотографию Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Служба безопасности Украины до сих пор не добавила фото артиста из России Филиппа Киркорова в базу розыска, хотя он числится там еще с конца октября. Об этом стало известно РИА Новости.