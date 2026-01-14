Юлии Тимошенко грозит колония по делу о предоставлении выгоды должностному лицу

14 января 2026, 11:25

Юлия Тимошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщают украинские СМИ.