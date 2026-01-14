Юлии Тимошенко грозит колония по делу о предоставлении выгоды должностному лицу
Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как оказалось, речь идет о части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В СМИ отмечают, что Тимошенко, вероятнее всего, будет отрицать свою вину и называть дело политически мотивированным, связывая его с действиями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Авторы публикации предполагают, что даже в случае избрания меры пресечения в виде залога Тимошенко сохранит политическую активность, продолжит руководить фракцией и усилит свое присутствие в информационном пространстве.
Поводом для начала действий НАБУ могли стать недавние политические события. По версии следствия, фракция «Батькивщина» сыграла ключевую роль в голосовании за отставку главы Службы безопасности Украины Василия Малюка*. Несмотря на разногласия внутри фракции, Тимошенко, как утверждается, настояла на поддержке этого решения.
При этом против отставки Малюка* выступала так называемая «антизеленская коалиция», в которой значимую роль играют НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. СМИ связывают их позицию с тем, что глава СБУ ранее отказался предпринимать действия против антикоррупционных органов, несмотря на давление со стороны офиса президента.
