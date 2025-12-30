ФСБ предотвратила запланированный СБУ теракт на газопроводе в КБР
ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии, которую, по данным ведомства, планировали украинские спецслужбы.
Как уточнили 30 декабря в ЦОС ФСБ, в ходе оперативных мероприятий установили жителя Нальчика, получившего задание от куратора.
По версии ФСБ, мужчина прошел подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего вернулся в Россию через третьи страны и поддерживал связь с куратором через Telegram. При задержании, как заявили в ведомстве, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Его ликвидировали ответным огнем.
Следственное подразделение УФСБ по КБР возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.
Ранее в тот же день силовики сообщили о предотвращении теракта, который готовился против одной из школ в Адыгее. По их данным, координация велась из-за рубежа через Telegram.
