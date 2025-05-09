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В Москве отключили мобильный интернет

Фото: iStock/oatawa

Фото: iStock/oatawa

В столице 9 мая не доступен мобильный интернет.
Уточняется, что не доступны звонки и SMS-сообщения, нельзя заказать еду и такси, оплатить картой, не работают банкоматы, система «умный дом» и другие. Ограничения продлятся примерно до 13:00.

Как пишет «Комсомольская правда», ограничение работы интернета связано с проведением ряда мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, в том числе с проведением парада Победы на Красной площади.

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В параде на Красной площади участвуют более 11,5 тыс. военных
09 мая 2025, 10:35

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Свыше 11,5 тыс. военнослужащих принимают участие в параде Победы на Красной площади, в их числе более полутора тысяч участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
«Участниками парада стали военнослужащие министерства обороны России и других силовых ведомств — Росгвардии, ФСБ, МЧС, а также подразделений армий дружественных иностранных государств. Более полутора тысяч военнослужащих парадных расчётов — участники СВО», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москву прибыли лидеры около 30 стран, включая КНР, Белоруссию, Бразилию, Кубу, Вьетнам, Боснию и Герцеговину, Египет, Казахстан, Узбекистан и пр.

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#красная площадь
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#великая отечественная война
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Депутат Драпеко поздравила россиян с Днем Великой Победы
Депутат Драпеко: поздравляю весь наш народ с Днем Победы
09 мая 2025, 09:39

Елена Драпеко (Фото: Telegram@elena_drapeko)

9 мая отмечается большой праздник — День Победы над фашистской Германией. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и закончилась 2 сентября 1945 года, акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан 8 мая.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» поздравила россиян в праздником Великой Победы.

«Я хочу поздравить всех, кто причастен к этому подвигу, всех детей войны, которых осталось у нас еще очень много. Также жителей городов трудовой славы, потому что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Есть замечательные истории о том, как люди работали сутками, как дети вставали к станкам, как изобретатели увеличивали производство снарядов пушек на том же оборудовании. Сегодня я поздравляю весь наш народ с великим праздником!» — сказала депутат.

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Отец Путина был награжден приказом маршала Говорова
Отец Владимира Путина был награжден приказом маршала Леонида Говорова
09 мая 2025, 08:02

Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича на акции «Бессмертный полк», 2017 год (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны подписал Маршал Советского Союза Леонид Говоров — один из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на архивные документы, отец президента Владимира Путина воевал в Ленобласти и был ранен в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас товарищ, живший с ним в одном доме в Петергофе. Он дотащил Владимира Спиридоновича до госпиталя под обстрелами немцев.

Также сообщается, что приказ о награждении был подписан членом военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.

Невский пятачок расположен на левом (восточном) берегу Невы, напротив Невской Дубровки, советские войска удерживали этот плацдарм с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года — в ходе битвы за Ленинград. Здесь солдаты Красной армии неоднократно пыталась начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества и героизма советских воинов.

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Вильфанд: в Москве в День Победы погода будет холодной
09 мая 2025, 05:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москве в День Победы ожидается холодная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прежде всего, погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на шесть - шесть с половиной градусов. Это означает, что погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели», — рассказал эксперт агентству.

Ночью в столице температура воздуха не превысит трех градусов. На севере Московской области ожидаются осадки, но их будет немного.

При этом после обеда столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. С 9:00 до 12:00 температура не превысит отметки в 6-8 градусов. Порывы ветра будут достигать силы в 5-7 метров в секунду.

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#москва
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Председатель президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву
09 мая 2025, 02:11

Фото: iStock/OlgaKorica

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы 9 мая», — говорится в сообщении.

На данный момент в Москве ожидаются лидеры 27 стран. Все они прибудут в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях. Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Параде на Красной площади будут участвовать расчеты из 13 стран.

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