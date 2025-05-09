В Москве отключили мобильный интернет

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В столице 9 мая не доступен мобильный интернет.
Уточняется, что не доступны звонки и SMS-сообщения, нельзя заказать еду и такси, оплатить картой, не работают банкоматы, система «умный дом» и другие. Ограничения продлятся примерно до 13:00.
Как пишет «Комсомольская правда», ограничение работы интернета связано с проведением ряда мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, в том числе с проведением парада Победы на Красной площади.
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Как пишет «Комсомольская правда», ограничение работы интернета связано с проведением ряда мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, в том числе с проведением парада Победы на Красной площади.
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Анастасия Чубина