В Москве открылась международная выставка InterCHARM
Видео: «Телеканал 360»
В Москве открылась международная выставка InterCHARM – крупнейшее событие в парфюмерно-косметической отрасли. Об этом сообщает «Телеканал 360».
В этом году свои новинки представили более 1600 компаний из 20 стран мира. На площадке выставки также проходят мейкап-сессии, профессиональные конференции и обсуждения будущего рынка с участием ведущих экспертов.
Для участников InterCHARM это не только деловое событие, но и настоящий праздник. Российско-китайский бренд Farres, активно развивающийся на рынке, презентовал сразу три новые линейки косметики: Phantom – для молодых девушек, Grace – для женщин среднего возраста и Natural – строгую деловую серию.
«Наша миссия – очень высокое качество по доступным ценам. Наша косметика предназначена для всех: от девочек-подростков до пожилых женщин», – сообщил руководитель отдела продаж Farres Вячеслав Поляков.Продукция бренда включает витамины C, E и PP, а разнообразие оттенков позволяет подобрать подходящий вариант для любого типа кожи и стиля.
Выставка InterCHARM продлится несколько дней и соберёт тысячи профессионалов и любителей бьюти-индустрии со всего мира.