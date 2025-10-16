16 октября 2025, 17:53

Видео: «Телеканал 360»

В Москве открылась международная выставка InterCHARM – крупнейшее событие в парфюмерно-косметической отрасли. Об этом сообщает «Телеканал 360».





В этом году свои новинки представили более 1600 компаний из 20 стран мира. На площадке выставки также проходят мейкап-сессии, профессиональные конференции и обсуждения будущего рынка с участием ведущих экспертов.



Для участников InterCHARM это не только деловое событие, но и настоящий праздник. Российско-китайский бренд Farres, активно развивающийся на рынке, презентовал сразу три новые линейки косметики: Phantom – для молодых девушек, Grace – для женщин среднего возраста и Natural – строгую деловую серию.





«Наша миссия – очень высокое качество по доступным ценам. Наша косметика предназначена для всех: от девочек-подростков до пожилых женщин», – сообщил руководитель отдела продаж Farres Вячеслав Поляков.