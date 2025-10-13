Первый всероссийский Агродиктант собрал в Истре фермеров 72 регионов страны

13 октября 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба подмосковного отделения «Единой России»

На площадке Истринской сыроварни Олега Сироты провели первый Всероссийский Аграрный диктант. Мероприятие было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Оно объединило фермеров, предпринимателей, представителей власти и отраслевых ведомств.





Организатором диктанта выступило подмосковное отделение «Единой России» в рамках партийного проекта «Российское село», сообщили в пресс-службе отделения. Мероприятие началось с экскурсии по сыроварне. Гости познакомились с процессом производства фермерских сыров.

«Эта площадка в Подмосковье для нас знаковая. Регион является одним из безусловных лидеров и передовиков в сельском хозяйстве. В частности, Московская область лидирует в области высокотехнологичного и умного АПК. Результаты этого года — прямое тому подтверждение. При этом мы обладаем очень небольшим объёмом сельхозземель и, по сравнению с югом России, достаточно сложными почвами. Тем не менее, Подмосковье стало лидером по стоимости экспортной продукции», – сказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Фото: пресс-служба подмосковного отделения «Единой России»



«Все, кто сидел сегодня в этом зале, – люди, которые кормят нашу страну. Об этом необходимо помнить всегда. Когда мы говорим о налогах, когда обсуждаем стоимость топлива, мы должны понимать, что эти люди несут на себе огромную ответственность. И мы ставим перед ними серьёзную задачу: не только обеспечивать продовольственную безопасность, но и наращивать экспорт», – отметил Колунов.