В Москве открылась выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»
Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященная жизни и политической деятельности основателя ЛДПР Владимира Жириновского, открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что на выставке Владимир Жириновский будет представлен не только как политический деятель, но и как уникальная личность.
«Эта выставка передает жизнь человека, жизнь страны и все тяготы и вызовы того времени, как он состоялся, как он этот путь прошел, поэтому, наверное, это одно из лучших решений по увековечиванию памяти», — сказал в процессе осмотра выставки председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выставка откроется для посетителей 11 апреля и будет работать до 23 апреля. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что экспозиция приурочена к 80-летию политика и станет ключевым событием в рамках памятных мероприятий. Гости смогут ознакомиться с более чем 20 арт-объектами и инсталляциями, а также с более чем тремя тысячами архивных материалов, включающих документы, фотографии и личные вещи политика. Многие из этих материалов ранее не были доступны широкой публике.