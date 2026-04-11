В Москве открылась выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»

11 апреля 2026, 10:02

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященная жизни и политической деятельности основателя ЛДПР Владимира Жириновского, открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.





Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что на выставке Владимир Жириновский будет представлен не только как политический деятель, но и как уникальная личность.





«Эта выставка передает жизнь человека, жизнь страны и все тяготы и вызовы того времени, как он состоялся, как он этот путь прошел, поэтому, наверное, это одно из лучших решений по увековечиванию памяти», — сказал в процессе осмотра выставки председатель Госдумы Вячеслав Володин.