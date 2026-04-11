Юрист рассказала, можно ли при замене прав списать неоплаченные штрафы
Неоплаченные штрафы ГИБДД не спишут с водителя, несмотря на замену водительского удостоверения. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Эксперт разъяснила, что замена водительского удостоверения никак не влияет на статус неоплаченных штрафов и не приводит к их списанию. Браун подчеркнула, что ответственность за штрафы возлагается на водителя, а не на само удостоверение. Поэтому штрафы привязаны к личности водителя: его фамилии, имени, отчеству, дате рождения и СНИЛС, а не к конкретному документу.
