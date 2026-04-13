В Москве открылась выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»

13 апреля 2026, 09:51

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве начала работу экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Ее посвятили жизни и политической карьере основателя либерально-демократической партии России. Об этом пишет ТАСС.





Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выставка покажет Владимира Жириновского не только как яркого политика, но и как человека с самобытным характером.





«Она передает жизнь человека, жизнь страны и все тяготы и вызовы того времени, как он состоялся, как он этот путь прошел, поэтому, наверное, это одно из лучших решений по увековечиванию памяти», — сказал в процессе осмотра председатель Госдумы Вячеслав Володин.