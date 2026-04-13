В Москве открылась выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»
В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве начала работу экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Ее посвятили жизни и политической карьере основателя либерально-демократической партии России. Об этом пишет ТАСС.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выставка покажет Владимира Жириновского не только как яркого политика, но и как человека с самобытным характером.
«Она передает жизнь человека, жизнь страны и все тяготы и вызовы того времени, как он состоялся, как он этот путь прошел, поэтому, наверное, это одно из лучших решений по увековечиванию памяти», — сказал в процессе осмотра председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выставка принимает посетителей с 11 по 23 апреля. В пресс-службе ЛДПР пояснили, что экспозицию посвятили 80-летию политика. Она станет главным событием памятной программы. На площадке представили свыше 20 арт-объектов и инсталляций. Также гости увидят около трех тысяч архивных материалов: документы, снимки и личные вещи политика. Значительную часть этих экспонатов широкая публика раньше не видела.