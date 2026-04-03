Выставка пейзажей Юрия Леонова откроется в усадьбе Вяземы
4 апреля в Большом зале Восточного флигеля усадьбы Вяземы (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, Одинцовский городской округ) начнёт работу экспозиция художника Юрия Леонова «Традиции русского пейзажа», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители увидят 50 пастельных работ, созданных мастером с 2009 по 2025 год. Все они выполнены в лучших традициях русской реалистической живописной школы. Отличительная особенность полотен Юрия Петровича — особая прозрачность пастельного слоя. Много путешествуя, автор стремился запечатлеть очарование дорогих его сердцу мест, гармонично сочетая архитектуру и природу.
Особый интерес вызывают усадебные циклы, посвящённые Кускову и Павловску.Юрий Борисович Леонов — почётный академик Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, член Союза художников России и Правления Московского союза художников. В его творческом активе — сотни живописных и графических произведений.
Лучшие из них экспонировались на московских, российских и международных выставках, в том числе в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. Работы мастера хранятся в Русском музее, Театральном музее им. А.А. Бахрушина, музеях Англии, США, Японии, Польши, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Выставка продлится до 1 июня.
