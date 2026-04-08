Подмосковные компании смогут принять участие в 15 международных выставках

08 апреля 2026, 12:32

Компании из Московской области, планирующие продавать товары на экспорт, смогут в этом году стать участниками 15 международных выставок. Содействие предпринимателям окажет региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.





Выставки будут проходить, в частности, в Китае, Сингапуре, Монголии, Казахстане, Узбекистане и в других странах.





«Участие в международных выставочных мероприятиях — это одна из наиболее востребованных услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В прошлом году участие в 16 международных выставках приняли 90 компаний региона», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.