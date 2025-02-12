В Москве открыли наследственное дело после смерти телеведущего Маслякова

Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)
Наследственное дело открыто в Москве после смерти телеведущего Александра Маслякова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила юрист Надежда Швачко.
По ее словам, родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на имущественные права и обязанности.
Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Он был ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых». Пост нового президента Международного союза КВН займет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
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