Раскрыты темные тайны «КВН»: Как Александр Масляков наживался на проекте и манипулировал людьми

В 2017 году на всю страну прогремела новость о том, что Александр Масляков вынужден уйти с поста директора «КВН». Якобы был инициирован ряд проверок финансового состояния компаний, связанных с группой «КВН», в результате которого было установлено, что ведущий от имени центра «Планета КВН» передал своему же творческому объединению «АМиК» кинотеатр «Гавана» в Марьиной роще в Москве. Изначально прокуратура Москвы не выявила нарушения. Но позже Transparency International оспорила это решение в Генеральной прокуратуре.