Продюсер Константин Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Константин Эрнст (Фото: соцсети)
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст станет новым президентом Международного союза КВН. Он принял предложение Александра Маслякова-младшего, который попросил его занять эту должность.
Это произошло на фестивале «КиВиН-2025», а соответствующая информация уже размещена на сайте «Клуба Весёлых и Находчивых» (КВН). Ранее эту должность занимал бессменный ведущий популярнейшей телепередачи Александр Масляков-старший. Он умер в сентябре прошлого года на 83-м году жизни от рака лёгких. По словам врачей, опухоль была уже неоперабельной.
Известный продюсер принял участие в фестивале в режиме онлайн-связи. Он поблагодарил Маслякова-млаадшего и всех кавээнщиков за доверие, согласился стать президентом Союза и пообещал всем лигам КВН «творческое сотрудничество».
Многократно декларировалось, что должность президента Международного союза КВН носит чисто символический характер. В то же время занимавший этот пост Масляков-старший выпустил несколько «указов», в том числе о защите авторских прав, запрете «плюсовых» фонограмм и «участии в некавээновских телевизионных проектах».
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Известный продюсер принял участие в фестивале в режиме онлайн-связи. Он поблагодарил Маслякова-млаадшего и всех кавээнщиков за доверие, согласился стать президентом Союза и пообещал всем лигам КВН «творческое сотрудничество».
«Мы будем продолжать. <…> Я надеюсь, что Александр Васильевич, наблюдая за нами сверху, скажет, что КВН — тот», — сказал Эрнст, ранее многократно оценивавший команды в качестве члена жюри.
Многократно декларировалось, что должность президента Международного союза КВН носит чисто символический характер. В то же время занимавший этот пост Масляков-старший выпустил несколько «указов», в том числе о защите авторских прав, запрете «плюсовых» фонограмм и «участии в некавээновских телевизионных проектах».
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Александр Бойцов