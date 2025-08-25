Сергей Собянин сообщил о сбитых над Подмосковьем двух БПЛА
Два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух воздушных целей.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал столичный градоначальник.
По предварительной информации, беспилотные аппараты были сбиты над территорией Подмосковья. Никаких повреждений объектов инфраструктуры или жертв в результате инцидента не зафиксировано.