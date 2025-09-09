В Москве открылся мост Академика Королева

09 сентября 2025, 18:14

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии моста Академика Королева

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В столице во вторник, 9 сентября, открыт новый мост Академика Королёва, сообщил мэр Сергей Собянин.





Мост связал Береговой проезд в Филёвской пойме с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Благодаря этому появилось дополнительное сообщение из района Филёвский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе.



По оценке мэра, реализация проекта позволит снизить нагрузку на западный сектор ТТК, Кутузовский проспект и Шелепихинский мост. Новый мост и другие строящиеся участки дорожной сети «надёжно свяжут с остальным городом район, где возводятся Национальный космический центр и новые жилые кварталы».





«Поездки стали комфортнее для порядка 500 тыс. жителей районов Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники, Хорошевский и Пресненский», — добавил градоначальник.