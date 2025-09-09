Достижения.рф

В Москве открылся мост Академика Королева

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии моста Академика Королева
Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В столице во вторник, 9 сентября, открыт новый мост Академика Королёва, сообщил мэр Сергей Собянин.



Мост связал Береговой проезд в Филёвской пойме с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Благодаря этому появилось дополнительное сообщение из района Филёвский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе.

По оценке мэра, реализация проекта позволит снизить нагрузку на западный сектор ТТК, Кутузовский проспект и Шелепихинский мост. Новый мост и другие строящиеся участки дорожной сети «надёжно свяжут с остальным городом район, где возводятся Национальный космический центр и новые жилые кварталы».

«Поездки стали комфортнее для порядка 500 тыс. жителей районов Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники, Хорошевский и Пресненский», — добавил градоначальник.
Никита Кротов

