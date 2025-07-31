Воробьёв и Собянин дали старт постройке тоннеля от «Липовой рощи» до «Строгино»
Станцию метро «Липовая роща» откроют на территории Красногорска. Старт строительству тоннеля, который соединит «Липовую рощу» со станцией «Строгино», дали сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Станция «Липовая роща» будет расположена между ЖК «Спутник» и Новорижским шоссе. Она станет частью новой Рублёво-Архангельской линии метро. Открыть «Липовую рощу» для пассажиров планируют в 2027 году.
«Строящееся метро в Московской области — это всегда очень важно для наших жителей. Сегодня мы приступаем к очень важному этапу. Тоннельная проходка предполагает весьма сложные инженерные решения под Москва-рекой. Очень надеемся на строителей, что в конце 2027 года нам удастся запустить метро», — сказал Андрей Воробьёв.«Липовую рощу» начали строить в октябре 2024 года. Сейчас на объекте возводят монолитные конструкции и проводят работы по гидроизоляции.
«В Подмосковье уже существует две станции, «Липовая роща» станет третьей. В перспективе на Рублёво-Архангельской ветке (на территории области — прим. ред.) появятся еще две. По плану до Ильинского эта линия должна быть построена в 2028 году, но мы попытаемся совместными усилиями ускорить процесс и сдать ее в 2027 году», — сказал Сергей Собянин.Рядом со станицей «Липовая роща» создадут транспортно-пересадочный узел с автобусными остановками и перехватывающей парковкой.
Ещё две подмосковные станции Рублёво-Архангельской линии — «Изумрудные Холмы» и «Красногорскую» — планируется запустить до 2032 года.