Воробьёв и Собянин дали старт постройке тоннеля от «Липовой рощи» до «Строгино»

31 июля 2025, 14:41

оригинал Андрей Воробьёв (слева) и Сергей Собянин. Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Станцию метро «Липовая роща» откроют на территории Красногорска. Старт строительству тоннеля, который соединит «Липовую рощу» со станцией «Строгино», дали сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Станция «Липовая роща» будет расположена между ЖК «Спутник» и Новорижским шоссе. Она станет частью новой Рублёво-Архангельской линии метро. Открыть «Липовую рощу» для пассажиров планируют в 2027 году.





«Строящееся метро в Московской области — это всегда очень важно для наших жителей. Сегодня мы приступаем к очень важному этапу. Тоннельная проходка предполагает весьма сложные инженерные решения под Москва-рекой. Очень надеемся на строителей, что в конце 2027 года нам удастся запустить метро», — сказал Андрей Воробьёв.

«В Подмосковье уже существует две станции, «Липовая роща» станет третьей. В перспективе на Рублёво-Архангельской ветке (на территории области — прим. ред.) появятся еще две. По плану до Ильинского эта линия должна быть построена в 2028 году, но мы попытаемся совместными усилиями ускорить процесс и сдать ее в 2027 году», — сказал Сергей Собянин.