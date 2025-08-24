Собянин назвал причину взрыва в «Детском мире» на Лубянке

24 августа 2025, 13:19

Собянин: взрыв в «Детском мире» вызван технической неисправностью оборудования

Фото: iStock/vladj55

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл причину взрыва, прогремевшего в воскресенье в «Детском мире» на Лубянке. Об этом он написал на своей странице в мессенджере MAX.