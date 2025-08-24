Собянин назвал причину взрыва в «Детском мире» на Лубянке
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл причину взрыва, прогремевшего в воскресенье в «Детском мире» на Лубянке. Об этом он написал на своей странице в мессенджере MAX.
Ранее в этот день стало известно о прогремевшем на третьем этаже Центрального детского магазина взрыве. Все посетители и персонал оперативно эвакуировались из здания. На месте продолжают работать экстренные службы.
Причиной чрезвычайной ситуации, как отметил Собянин, стала техническая неисправность оборудования. Вероятно, как и сообщалось изначально, речь идёт о газовом баллоне для изготовления воздушных шаров.
В Депздраве Москвы сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.
Мэр выразил искренние соболезнования семье погибшего.
Установление всех причин произошедшего находится под контролем Прокуратуры Центрального административного округа Москвы.
