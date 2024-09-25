В Подмосковье открыли сенсорный детский сад для особых детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сенсорный сад открыли для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами в Центре детской психоневрологии НИКИ детства, воспитанниками станут ребята, находящиеся в стационаре учреждения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский сад нацелен на улучшение сенсорных и коммуникативных навыков детей и родителей.
Она объяснила, что такое пространство позволяет детям лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы и снижает тревожность, а также помогает тренировать внимание, память и координацию.
Читайте также:
Врач назвала продукты, провоцирующие появление целлюлита
В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации
Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм
«В саду размещены стимулы для активации органов чувств — тактильные, световые, цветовые. Например, есть яркие ленты «сухого дождя», разнообразные текстуры: галька, сено, кора лиственницы, песок, травяной газон. Есть грядка с ароматическими растениями – базиликом, мятой, мелиссой. Все элементы сада можно трогать», — рассказала врач-невролог Лолита Пак.
Она объяснила, что такое пространство позволяет детям лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы и снижает тревожность, а также помогает тренировать внимание, память и координацию.
Читайте также:
Врач назвала продукты, провоцирующие появление целлюлита
В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации
Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм
Лев Каштанов